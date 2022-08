Vítor Macedo não desperdiça as oportunidades que lhe são dadas pela Justiça. O homem, de 30 anos, conhecido como ‘Rei dos Catalisadores’, suspeito de centenas de furtos, foi libertado na passada terça-feira e já esta sexta-feira novamente intercetado pela PSP num carro roubado, no Porto. Desta vez, conseguiu fugir, pela Via de Cintura Interna (VCI), em direção a Vila Nova de Gaia.









