'Rei dos catalisadores' volta a ser intercetado pela GNR

Vítor Macedo, de 30 anos e conhecido pela alcunha de 'rei dos catalisadores', voltou a ser intercetado pelas autoridades, na tarde desta quinta-feira, junto ao Outlet de Vila de Conde.

Ao que o CM apurou, a GNR foi chamada ao local, por furtos em lojas daquele espaço comercial. Quando os militares chegaram ao Outlet, acabaram por apanhar um casal suspeito desses crimes e, junto ao posto de abastecimento nas proximidades, estava Vítor Macedo no interior de um automóvel, sendo que a investigação prossegue para perceber a eventual ligação do 'rei dos catalisadores' ao referido casal e aos furtos no espaço comercial.

Recorde-se que Vítor Macedo foi detido por sete vezes nos últimos cinco meses, a última das quais a 27 de setembro, no Bairro da Pasteleira, no Porto. Voltou a ser libertado pelo tribunal. Está ligado a mais de 100 processos de furtos.

(Em atualização)