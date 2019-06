Reincidente no tráfico de droga detido em flagrante em Torres Vedras

A PSP deteve, em flagrante delito, um homem por tráfico de estupefacientes, nas imediações do Centro de Apoio a Toxicodependentes de Torres Vedras, tendo na sua posse 32 doses de heroína e dinheiro oriundo dessa atividade.O homem, de 46 anos, que reside na Lourinhã, deslocava-se à cidade de Torres Vedras, com a finalidade de proceder ao tráfico de estupefacientes e andava a ser investigado há vários meses.No decurso de diligências de recolha de prova, as autoridades vieram também a apreender 332 gramas de liamba, dois recipientes para acondicionar a droga, quatro balanças de precisão, uma arma de fogo, sete munições e 11 cartuchos.O suspeito, com antecedentes criminais por tráfico de droga, foi presente a tribunal, tendo ficado em prisão preventiva.