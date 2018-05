Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Reis, barão e presidente ‘renascem’ em Famalicão

Autarquia vai festejar o Dia Internacional dos Museus com personagens históricas.

Por Ana Isabel Fonseca | 09:30

Bernardino Machado, antigo Presidente da República, D. Luís I, D. Maria Pia e o Barão da Trovisqueira vão ‘ressuscitar’ na cidade de Vila Nova de Famalicão para celebrar o Dia Internacional dos Museus. O evento, que decorre entre quinta-feira e domingo, e conta com mais de 20 atividades, terá como momento marcante a saída da figura de Bernardino Machado do Palácio da Trovisqueira, local onde se localiza o museu com o nome do antigo Presidente.



A figura de Bernardino Machado irá depois animar as viagens de comboio entre o Porto e Braga, entre as 09h00 e as 18h30, numa iniciativa que se intitula ‘Património... em Viagens’.



Uma outra atividade importante irá acontecer nos dias 17 e 18, entre as 07h30 e as 09h00 e as 17h30 e as 18h30. Será a vez de as figuras dos reis D. Luís I e D. Maria Pia e do Barão da Trovisqueira, antigo presidente da autarquia, regressarem à Estação de Comboios de Vila Nova de Famalicão, onde há 143 anos inauguraram a linha férrea entre Porto e Braga.



O discurso feito na altura pelo Barão da Trovisqueira será recriado durante este evento.



Além do reviver dos momentos e das personagens históricas, nos museus irão decorrer visitas guiadas, workshops, ateliês e oficinas, exposições e encontros. Destaca-se a iniciativa ‘Museu Adentro’, que terá lugar na sexta-feira e vai recriar ambientes e atmosferas ancestrais, através de sons, aromas, melodias e dramatizações teatrais.



Também no dia 20, no Museu Ferroviário, será inaugurada pelas 15h00 uma exposição fotográfica intitulada ‘Retratos Ferroviários’, que apresenta pedaços da história.