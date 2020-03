Relação afasta juizes suspeitos de processos

O Tribunal da Relação de Lisboa afastou os desembargadores Orlando Nascimento e Rui Gonçalves de analisarem processos."Orlando Nascimento ficou isento de distribuição, a seu pedido, e Rui Gonçalves está isento de distribuição de novos processos até 17 de abril", pode ler-se na nota. Os juízes foram alvo de um processo disciplinar instaurado pelo Conselho Superior da Magistratura.Em causa estão suspeitas de que, a par de Rui Rangel, terão tido intervenção na alegada viciação dos sorteios de processos na Relação de Lisboa. Recorde-se que Orlando Nascimento demitiu-se da presidência da Relação na sequência das suspeitas que são investigadas no processo Lex."Dá-se conhecimento que o Conselho Superior da Magistratura recebeu comunicação da Senhora Presidente do Tribunal da Relação de Lisboa informando que, no âmbito dos seus poderes de gestão, determinou que o Senhor Juiz Desembargador Orlando Nascimento ficou isento de distribuição, a seu pedido, pelo período de três meses, e que o Senhor Juiz Desembargador Rui Gonçalves está isento de distribuição de novos processos até ao próximo dia 17 de abril", pode ler-se na nota.