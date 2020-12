Relação anula caução de meio milhão de euros a ex-administrador da REN

João Conceição, o ex-administrador da REN que está a ser investigado no processo da EDP - em conjunto com António Mexia e João Manso Neto - ganhou o recurso para a Relação de Lisboa e viu ser-lhe revogada a medida de coação de meio milhão de euros aplicada por Carlos Alexandre.Ainda não há decisão sobre o recurso do ex-homem forte da EDP, porque subiu em separado e foi distribuído a outros juízes. Contesta também a medida de coação - que no seu caso foi a suspensão de funções.Rui Patrício, advogado de Joaquim Conceição, escusou-se a comentar a decisão tomada na manhã desta sexta-feira.