Relação autoriza jornalistas do CM a ouvir interrogatório de José Sócrates no caso Operação Marquês

O Tribunal da Relação deu razão aos jornalistas do Correio da Manhã, assistentes no processo Operação Marquês, e confirma que estes têm direito a ouvir a fase de instrução a José Sócrates, avança o jornal SOL.

A decisão surge no seguimento do Tribunal da Relação de Lisboa ter dado razão à jornalista do I e do SOL, Felícia Cabrita, que reclamava também o direito de estar presente na sala de audiências.

Apesar da decisão do Tribunal da Relação de Lisboa ter dado razão aos jornalistas, Ivo Rosa tem resistido a acatar a decisão que ainda não transitou em julgado.

O único assistente que a Relação considerou não ter direito de assistir é o jornalista do Observador.