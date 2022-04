Tribunal da Relação confirma condenação de Adelino Caldeira por agressão

O Tribunal da Relação confirmou a decisão da primeira instância, que condenara o administrador da SAD do FC Porto Adelino Caldeira a 2.100 euros de multa, por agressão, no processo-crime avançado pelo presidente da Associação de Futebol de Lisboa.

Esta informação foi veiculada esta sexta-feira pela própria Associação de Futebol de Lisboa (AFL), através de um comunicado, no qual se pode ler que "o mencionado Processo-Crime já transitou em julgado, estando, por isso, definitivamente, concluído".

A condenação remonta ao dia 22 de setembro de 2013, no Estádio António Coimbra da Mota, na Amoreira, em jogo relativo da quinta jornada da I Liga, na época 2013/2014, entre o Estoril Praia e o FC Porto, quando o presidente da AFL, Nuno Lobo, terá sido, alegadamente, agredido por Adelino Caldeira.

"Em face da decisão ora proferida, com a qual a Associação de Futebol de Lisboa não pode deixar de se congratular, realce-se a condenação do agressor", refere a AFL em comunicado, esperando que "este tipo de comportamentos censuráveis, sejam, definitivamente, banidos do futebol e do desporto português".

Adelino Caldeira foi condenado a pagar 140 dias de multa à taxa de 15 euros por dia, num total de 2.100 euros, por crime de ofensa integridade física simples.