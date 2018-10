Relação de Coimbra confirma pena de 25 anos para Pedro Dias

Defesa recorreu da decisão imposta em primeira instância.

O Tribunal da Relação de Coimbra confirmou esta quarta-feira a decisão da primeira instância de condenar Pedro Dias a 25 anos de prisão por vários crimes cometidos em Aguiar da Beira, a 11 de outubro de 2016, entre os quais três homicídios.

A confirmação surge após a defesa do homicida, Mónica Quintela, ter recorrido da decisão do Tribunal da Guarda a 8 de março de 2018.

Os juízes da Relação de Coimbra julgaram improcedente o recurso da defesa de Pedro Dias "em todas as questões", mantendo-se a decisão do Tribunal da Guarda, que condenou o arguido à pena máxima de 25 anos de prisão, disse à agência Lusa fonte do tribunal.

Em março, o Tribunal da Guarda tinha condenado Pedro Dias por três homicídios consumados: o do militar da GNR Carlos Caetano e de Liliane e Luís Pinto, um casal que viajava na Estrada Nacional (EN) 229 na noite de 11 de outubro de 2016.