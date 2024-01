Relação de Évora confirma pena de 25 anos para a mãe e outros três arguidos no caso Jéssica

O Tribunal da Relação de Évora confirmou a pena de 25 anos de prisão para a mãe e outros três arguidos envolvidos na morte de Jéssica Sousa.Três dos arguidos recorreram da decisão proferida em primeira instância. Esta terça-feira, o Tribunal da Relação de Évora julgou improcedentes os recursos, de acordo com uma nota de imprensa a que oteve acesso.O caso remonta a junho de 2022, quando Jéssica, com 3 anos, morreu devido aos maus-tratos que lhe foram infligidos durante os vários dias em que esteve ao cuidado da suposta ama. O despacho de acusação do Ministério Público referia que, durante os cinco dias em que permaneceu na casa de Ana Pinto, a menina foi sujeita a vários episódios de maus-tratos violentos e utilizada como correio de droga.Jéssica só foi devolvida à mãe cerca das 10h00 do dia 20 de junho de 2022, numa altura em que já não reagia a qualquer estímulo. Os sinais evidentes de sofrimento foram ignorados durante várias horas pela própria mãe, facto que a investigação considerou que também poderá ter contribuído para a morte da criança, que ocorreu poucas horas depois no Hospital de São Bernardo, em Setúbal.