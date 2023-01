Relação de Lisboa condena Novo Banco a indemnizar em meio milhão um casal de emigrantes

O Tribunal da Relação de Lisboa condenou o Novo Banco a indemnizar, em cerca de meio milhão de euros, um casal de ex-emigrantes que tinha sido enganado por um funcionário da antiga sucursal do BES em Lausana, na Suíça.



O trabalhador, que chegou a exercer funções de gerência da dependência bancária, ter-se-á apropriado durante anos do dinheiro depositado por aqueles clientes. Terá ficado com 531 336 francos suíços, o que corresponde a 481 207 euros. A situação ocorreu há pelo menos uma década.

O Novo Banco vai recorrer para o Supremo Tribunal de Justiça.