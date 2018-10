Relação de Lisboa mantém absolvição de PSP que atingiu a tiro jovens em perseguição em Oeiras

Polícia foi polícia dos quatro crimes de ofensa à integridade física qualificada, pelos quais estava acusado pelo Ministério Público.

O Tribunal da Relação de Lisboa (TRL) manteve a absolvição de um agente da PSP que atingiu a tiro quatro jovens, dois deles menores, durante uma perseguição em 2013 em Queluz de Baixo, no concelho de Oeiras.

O acórdão do TRL, a que a agência Lusa teve esta terça-feira acesso, confirma a sentença proferida a 17 de abril deste ano pelo Tribunal de Sintra, que absolveu o polícia dos quatro crimes de ofensa à integridade física qualificada, pelos quais estava acusado pelo Ministério Público (MP).

O MP recorreu da decisão do tribunal de primeira instância, mas os juízes desembargadores Rui Teixeira (relator) e Maria de Almeida negaram provimento ao recurso e mantiveram "na íntegra" a sentença "coerente, lógica e devidamente fundamentada" do juiz responsável pelo julgamento no Tribunal de Sintra.