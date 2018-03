Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Relação do Porto confirma pena suspensa para condenado por pornografia de menores

Recurso de arguido de 21 anos foi indeferido. Condenado por pedir a menores que lhe enviassem vídeos.

Por Lusa | 13:29

O Tribunal da Relação do Porto (TRP) confirmou a pena suspensa de um ano de prisão aplicada a um jovem de 21 anos condenado por um crime de pornografia de menores, informou esta quarta-feira a Procuradoria-Geral Distrital (PGD) do Porto.



De acordo com uma nota publicada na página oficial da PGD do Porto, na Internet, a Relação negou provimento ao recurso interposto pelo arguido, mantendo na íntegra a condenação aplicada pelo Tribunal de Aveiro, em setembro de 2017.



"Os factos considerados provados reportam-se ao ano de 2016, ficando assente que o arguido nascido em 1996 manteve conversas de cariz sexual através do 'chat' do Facebook com um jovem nascido em 2001", refere a Procuradoria, que acrescenta que o arguido beneficiou do regime penal especial para jovens.



O jovem foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) em junho de 2016, na sequência da denúncia do aliciamento de um menor residente na região de Aveiro, que conheceu o suspeito na rede social Facebook.



Na altura, a PJ referiu que o suspeito, que trabalhava como fotógrafo 'freelancer' em eventos sociais, usava o Facebook para conhecer adolescentes do sexo masculino, que depois convencia a filmarem-se ou a fotografarem-se em atos sexuais explícitos e a enviar-lhe esses ficheiros multimédia.



Na sequência de buscas à casa do suspeito, nos arredores de Coimbra, os inspetores apreenderam um computador portátil e um telemóvel contendo múltiplos ficheiros de pornografia de menores.