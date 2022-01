"Relação era boa, davam-se bem": Cunhado de mulher morta em Beja fala à CMTV após ser libertado

Leia também Homem mata mulher em Beja e chama irmão para esconder arma Fábio Cavaco, de 36 anos, deu o alerta para o 112. Alegou que Elsa Luz, de 44, se tinha suicidado e que encontrara o corpo na casa da família da vítima.

Francisco Cavaco, um dos suspeitos do homicídio de uma mulher em Beja, foi libertado esta terça-feira de manhã, depois de ter sido detido para prestar declarações.O cunhado da vítima, Elsa Luz, afirmou àque já a encontrou morta quando chegou a casa do irmão. Francisco revelou, no entanto, que a relação do irmão e da cunhada era boa, já que os dois "se davam bem".Francisco afirmou que Elsa já se tinha tentado matar anteriormente e que a mulher ligava à mãe, diversas vezes, a ameaçar que se ia matar.