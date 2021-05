O Tribunal da Relação de Lisboa confirmou a execução da pena de quatro anos e meio de prisão, que a primeira instância decidira suspender, aplicada a um homem que se fez passar por advogado e assim enganou dezenas de imigrantes.





O burlão, que só recentemente foi preso, pedia 400 euros a cada vítima, com promessa de legalização rápida. Os imigrantes assinavam documentos falsos, com o timbre do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, e assim acreditavam que estavam legalizados. O burlão já cumpre pena na cadeia.