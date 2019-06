Relação mantém Manuel Pinho arguido e arrasa juiz

O Tribunal da Relação de Lisboa anulou um despacho do juiz Ivo Rosa que tinha retirado o estatuto de arguido a Manuel Pinho, antigo ministro da Economia, e a Miguel Barreto, antigo diretor-geral da Energia, no âmbito do processo EDP. Esta é mais uma derrota para o juiz que agora lidera a Operação Marquês.Os desembargadores consideram que o juiz de instrução não tinha legitimidade para tomar tal decisão. "A competência para apreciar nulidades/irregularidades ocorridas em fase de inquérito pertence ao Ministério Público", lê-se na súmula do acórdão, a que oteve acesso.Manuel Pinho foi constituído arguido em julho de 2017 pela Polícia Judiciária. Em causa estão suspeitas de corrupção, fraude fiscal e branqueamento de capitais, relacionadas com a EDP e o Grupo Espírito Santo.A defesa de Manuel Pinho interpôs recurso, por alegada violação dos direitos constitucionais, e o juiz Ivo Rosa decidiu anular a decisão dos procuradores Carlos Casimiro e Hugo Neto, em maio do ano passado.Pinho já tinha tentado afastar os procuradores da investigação, mas Amadeu Guerra, então diretor do Departamento Central de Investigação e Ação Penal, recusou o pedido.A investigação avalia o eventual favorecimento da EDP na criação dos chamados CMEC, contratos criados quando Pinho era ministro considerados ‘rendas da energia’.Terão permitido à elétrica encaixar cerca de 500 milhões de euros.Os procuradores do caso EDP juntaram emails ao processo que, alegadamente, mostram que a elétrica terá tido acesso a informações reservadas do gabinete de Manuel Pinho.António Mexia, presidente-executivo da EDP; João Manso Neto, da EDP Renováveis; João Conceição, administrador da REN; e Rui Cartaxo, presidente da REN, são alguns dos arguidos do caso EDP.Pinho terá sido contratado para dar aulas na Universidade de Columbia a troco de um patrocínio da EDP. Pinho tinha-se demitido seis meses antes de ministro da Economia - na sequência do episódio dos corninhos no Parlamento.