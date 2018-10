Relação mantém penas no caso 'Máfia de Braga'

Apenas Hélder Moreira, viu a pena ser reduzida para 23 anos de prisão.

Por Manuel Jorge Bento | 15:46

O Tribunal da Relação do Porto confirmou as penas de 25 anos de cadeia para cinco dos seis arguidos do processo Máfia de Braga. Apenas Hélder Moreira, dono do armazém onde foram encontrados os restos mortais do empresário João Paulo Fernandes, viu a pena ser reduzida para 23 anos de prisão.

Foi negado provimento aos recursos interpostos por Pedro Bourbon, Emanuel Paulino (conhecido como bruxo da Areosa), Manuel Bourbon, Adolfo Bourbon e Rafael Silva, aos quais o Tribunal de S. João Novo, Porto, tinha aplicado a pena máxima.

O advogado de Pedro Bourbon, que foi esta tarde consultar a decisão da Relação do Porto, já indicou que pretende recorrer para o Supremo Tribunal de Justiça.