Relação não aceita afastamento do juiz Carlos Alexandre pedido por Sócrates

Defesa do antigo primeiro-ministro alegava impedimento.

O Tribunal da Relação não aceitou o pedido feito pela defesa de José Sócrates no caso da Operação Marquês para que Carlos Alexandre fosse afastado do processo. Os advogados do antigo primeiro-ministro alegavam impedimento.



Segundo a SIC Notícias, a decisão foi tomada pela juíza desembargadora Margarida Vieira de Almeida.



O processo Marquês, no qual José Sócrates é o principal arguido, encontra-se parado na Relação de Lisboa há mais de três meses. O motivo deste impasse tem precisamente a ver com o incidente de recusa contra o juiz Carlos Alexandre, interposto pelos advogados do ex-primeiro-ministro. A defesa de José Sócrates contestava que Carlos Alexandre pudesse ser o juiz de instrução. Após a fixação do prazo para a instrução, haverá depois um sorteio entre os dois juízes do Tribunal Central: Ivo Rosa e o próprio Carlos Alexandre. Se a Relação de Lisboa tivesse dado razão a José Sócrates, o ex-primeiro-ministro escolheria o juiz.



Há mais de um mês que Carlos Alexandre perguntou à Relação pelo estado daquele recurso interposto por José Sócrates e lembrou que não podia praticar qualquer ato e que até a fixação do prazo para a abertura de instrução estava pendente. A instrução será um primeiro julgamento, em que o juiz valida, ou não, a acusação do MP.







