Relação nega pedido de escusa de juíza de instrução do processo "Vórtex"

O Tribunal da Relação do Porto (TRP) recusou o pedido de escusa da juíza de instrução criminal do processo "Vórtex", que pediu para ser afastada do caso por conhecer um dos principais arguidos.

O acórdão do TRP, datado de quarta-feira e consultado esta quinta-feira pela Lusa, julgou improcedente o incidente e, em consequência, indeferiu o pedido de escusa da juíza Isabel Ramos, que admitiu conhecer o arguido Francisco Pessegueiro, tendo estado com ele em eventos sociais, com as suas irmãs e cunhados e outros amigos comuns.

Além desta situação, a magistrada indicou outro argumento para ser retirada do caso que tem a ver com o facto de, no âmbito da operação "Babel", ter interrogado e colocado em prisão preventiva Paulo Malafaia, que também é arguido no processo "Vórtex".