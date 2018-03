Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Relação recusa afastamento de Carlos Alexandre

Processo Marquês está parado.

Por Tânia Laranjo | 09:04

Quatro meses depois da acusação do processo Marquês ter sido proferida, a Relação de Lisboa recusou o recurso de José Sócrates que tinha feito parar o processo.



O ex-primeiro-ministro questionava a manutenção do juiz Carlos Alexandre no caso e pedia que a instrução fosse conduzida por Ivo Rosa.



A Relação de Lisboa disse que não: primeiro, por não haver qualquer impedimento do juiz do inquérito presidir à instrução; depois, por ainda não ter sido feito o sorteio entre os dois juízes que estão no Tribunal Central.



Face ao recurso da defesa do ex-governante, Carlos Alexandre tinha decidido que não devia fixar sequer os prazos de instrução, por entender que seriam atos inúteis, caso a Relação validasse o entendimento do principal arguido.Para já, ainda não é líquido que Sócrates aceite mais esta derrota. Pode pedir esclarecimentos à Relação para ganhar tempo, mas nada deverá impedir Carlos Alexandre de declarar oficialmente aberto o prazo para que seja requerida a instrução, que será um primeiro julgamento para validar ou não a acusação e que poderá começar já em setembro, no Campus de Justiça.