Relação reduz penas de acusados de furtar cartões bancários

Arguidos, de nacionalidade estrangeira, foram condenados pelo Tribunal São João Novo, em março de 2017.

27.02.18

O Tribunal da Relação do Porto reduziu em dois a três anos as penas de 19 pessoas condenadas, em 2017, entre nove a 17 anos de prisão pelo furto de cartões e cadernetas de acesso a caixas automáticas.



Segundo a Procuradoria-Geral Distrital (PGD) do Porto, o arguido condenado à pena mais alta viu a pena ser-lhe reduzida de 17 para 14 anos.



Já as condenações dos outros 18 envolvidos diminuíram todas em dois anos cada, cifrando-se agora a pena mais baixa em sete anos, ao invés de nove.



Os arguidos, de nacionalidade estrangeira, foram condenados pela prática dos crimes de associação criminosa, roubo, burla informática e furto qualificado pelo Tribunal São João Novo, no Porto, em março de 2017.



Na altura, o coletivo de juízes condenou ainda os arguidos ao pagamento de indemnizações às 120 vítimas, depois de 30 terem desistido da queixa, num total de cerca de 45 mil euros.



Os ora condenados obtinham o código dos cartões ou cadernetas de acesso a caixas automáticas, observando os titulares a digitarem os números e decorando-os. Depois furtavam tais cartões, num esquema em que os alvos eram sobretudo pessoas idosas.



Posteriormente, levantavam "todo o dinheiro possível" das contas dos titulares e pagavam compras.



Os crimes ocorreram de janeiro de 2009 a abril de 2013, tendo-se iniciado na zona de Lisboa e, depois, estenderam-se "paulatinamente" a todo o país.



O grupo era essencialmente composto por várias famílias de cariz patriarcal, hierarquizado e com divisão definida de tarefas, cujo campo de ação se estendeu por vários países da Europa, vivendo exclusivamente dos proventos obtidos com a prática dos factos ilícitos.



Alguns deles usavam mais do que uma identificação.



O processo envolvia mais 19 pessoas, tendo duas delas sido absolvidas por não ter sido provada a prática dos crimes e, as restantes 17, não foram julgadas por estarem em parte incerta.