O Tribunal da Relação indeferiu o pedido do Ministério Público para colocar Mário Machado em prisão preventiva.Recorde-se que o Ministério Público pediu prisão preventiva para Mário Machado, no processo em que estava indiciado por discriminação e ódio racial, entre outros crimes.O militante neonazi está com termo de identidade e residência devido a posse de arma proibida.Mário Machado chegou a ir para a Ucrânia para lutar contra as tropas russas, tendo já regressado a Portugal.