O Tribunal da Relação de Lisboa (TRL) rejeitou os recursos do Ministério Público e da defesa do estudante julgado por planear atacar a Faculdade de Ciências de Lisboa, confirmando a pena efetiva de dois anos e nove meses de prisão.



Segundo o acórdão, os desembargadores negaram as pretensões do Ministério Público (MP) de um agravamento da pena aplicada em dezembro, na primeira instância, a João Carreira - condenado por detenção de arma proibida com pena a cumprir em estabelecimento prisional para inimputáveis -, criticando a acusação por apresentar uma "narrativa para impressionar".









