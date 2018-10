Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Relação suspende pena e safa da cadeia professor pedófilo

As menores eram abusadas nas aulas, na piscina da Vidigueira.

Por S.P. | 09:27

O Tribunal da Relação de Évora livrou da cadeia um professor de natação condenado a sete anos e seis meses por abuso sexual de menores.



Joaquim Patrício, de 70 anos, foi condenado em fevereiro, em cúmulo jurídico, por crimes contra cinco alunas.



As menores eram abusadas nas aulas, na piscina da Vidigueira.



No recurso, a Relação reduziu a pena para cinco anos, suspensa por igual período, mas manteve a proibição de exercer atividades regulares com menores durante dez anos e a indemnizar em 22 500 euros as vítimas.