Relâmpago provoca incêndio em moradia no Algarve

Forte descarga elétrica deixou zona sem eletricidade e acabou por causar outros estragos.

08:42

A chuva que se fez sentir na região, quarta-feira de manhã, trouxe consigo vários relâmpagos. Mas enquanto a maioria não passaram de sustos, devido ao forte barulho dos trovões, um dos raios atingiu em força a rua Afonso III, em Almancil, no concelho de Loulé.



Uma habitação acabou mesmo por pegar fogo e outras sofreram danos nos muros e nas instalações elétricas.



"Foi uma descarga eletrostática atmosférica que causou estes danos. O relâmpago terá atingido um dos postes de eletricidade e percorreu várias habitações na zona", explicou, ao CM, o presidente da Junta de Freguesia de Almancil, Joaquim Pinto, um dos lesados.



Segundo o autarca, "a força do raio acabou por criar alguns danos estruturais nos muros de habitações próximas e danificou também as instalações elétricas dessas moradias, que ficaram sem eletricidade".



Uma das habitações acabou mesmo por ficar com o sótão destruído, na sequência de um incêndio causado por um curto circuito proveniente da forte descarga elétrica. A madeira que revestia aquela divisão, da moradia, terá servido de combustível para as chamas progredirem com intensidade.



"Havia edifícios próximos, mas conseguimos dominar o fogo, rapidamente, e evitar a propagação", referiu, ao CM, Irlandino Santos, comandante dos Bombeiros de Loulé, que coordenou a operação de combate às chamas, que contou ainda com a intervenção dos Bombeiros Sapadores de Faro.