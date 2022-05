Homem ferido na mão durante tiroteio no Bairro do Cerco no Porto

Um homem de 31 anos sofreu hoje escoriações numa mão provocadas por uma bala no decurso do tiroteio ocorrido no Bairro do Cerco, no Porto, revelou à Lusa fonte do Hospital São João.As autoridades receberam hoje, cerca das 17:00, um alerta de tiroteio ocorrido na Rua Vila Nova de Foz Côa, no Bloco 19, no Bairro do Cerco, no Porto.Dos tiros resultou um ferido assistido pela Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital São João, que recusou ser transportado para o hospital, relatou ao final da tarde fonte dos Bombeiros de Valbom.A Lusa contactou o Hospital São João para apurar as circunstâncias em que ocorreu o ferimento. Na resposta, fonte daquela unidade de saúde informou tratar-se "de um homem de 31 anos" que "apresentava escoriações numa mão, que disse terem sido feitas por uma bala".O homem foi assistido na via pública, na rua onde foram ouvidos os tiros, confirmou a fonte.A PSP confirmou à Lusa o alerta e a presença no local.