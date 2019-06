Relatório culpa falha das OGMA no incidente com avião da Air Astana

O relatório do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e Acidentes Ferroviários (GPIAAF) sobre o incidente com um avião da Air Astana, em novembro de 2018, que voou desorientado nos céus do Sul do País, sendo obrigado a aterrar no aeroporto de Beja, aponta o dedo a falhas nas reparações feitas pelos mecânicos das Oficinas Gerais de Material Aeronáutico de Alverca.



De acordo com o documento do GPIAAF, foi feita "uma incorreta instalação do sistema de cabos de comando dos ailerons, nas duas asas do aparelho".

