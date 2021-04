Relatório da Europol alerta para aumento da violência

O relatório de Avaliação da Ameaça do Crime Grave e Organizado da UE (SOCTA 2021), da Europol, revela que as estruturas criminosas estão mais “fluidas e flexíveis” e 40% envolvidas no tráfico de droga. A violência é usada por 60% do crime organizado e está “em crescimento”.



A corrupção é usada por 2/3 dos criminosos e 80% recorrem a empresas legítimas. O SOCTA 2021 é apresentado, 2ª feira, na sede da PJ, em Lisboa, na presença da comissária europeia para os Assuntos Internos, Ylva Johansson, da diretora-executiva da Europol, e dos ministros Eduardo Cabrita e Francisca Van Dunem.