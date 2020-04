Relatório diz que choque entre paquete de bandeira portuguesa e barco da marinha venezuelana não foi acidente

O Gabinete de Investigação de Acidentes Marítimos, dependente do Ministério do Mar de Portugal, concluiu que a colisão entre um paquete de bandeira portuguesa e um patrulha da Marinha da Venezuela, que resultou no afundamento desta última, a 30 de abril, "se tratou de uma ocorrência não acidental decorrida num contexto de operação iniciada pela Marinha Venezuelana", revela um relatório.De acordo com o documento, houve "uma manobra de aproximação excessiva" e ocorreu "um efeito de sucção, causando uma rápida guinada" do patrulha, que colidiu com o paquete ‘Resolute’, com "adorno" e "alagamento massivo" do patrulha ‘Naiguatá’.O paquete ofereceu ajuda e só deixou o local quando autorizado, revela o relatório.