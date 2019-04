Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Relatório médico entregue após três anos

Homem espera há 13 anos por processo judicial relativo a acidente.

Por Tiago Griff | 09:29

Já foi entregue a conclusão da perícia médico-legal relativa ao acidente de viação de Manuel Porto, de Altura.



O homem esperava há três anos pelo documento - um elemento essencial para avançar com o processo cível relativo ao acidente que está a decorrer, no Tribunal de Vila Real de Santo António, há 13 anos.



A conclusão da perícia foi enviada ao tribunal vila-realense, pelo Instituto de Medicina Legal de Faro, depois da notícia do CM sobre o caso do homem de 71 anos que se queixava da demora na elaboração do documento bem como da lentidão da Justiça.



Manuel Porto teve um grave acidente de viação em 2005, que o deixou com muitas limitações físicas.



Desde então que espera pelo desenrolar do processo no tribunal.