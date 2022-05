A defesa dos dois arguidos que são funcionários da E-Redes, antiga EDP Distribuição, pediu esta quarta-feira a absolvição dos seus constituintes, no julgamento em que se apuram responsabilidades nas mortes e nos feridos causados pelo incêndio de Pedrógão Grande.





João Lima Cluny considera a acusação “injusta, infundada e insensível à realidade do que ocorreu naquele famigerado dia de 17 de junho de 2017” e defende que as consequências do incêndio “não podem ser imputadas” a José Geria nem a Casimiro Pedro.