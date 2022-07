Remoção do vidro espalhado na VCI vai estender-se até perto das 20h00

Os trabalhos de remoção do vidro espalhado por um camião que se despistou esta segunda-feira na Via de Cintura Interna (VCI), no Porto, deverão prolongar-se até cerca das 20h00, revelou à Lusa fonte da Infraestruturas de Portugal (IP).

"A previsão que temos é que a que circulação possa ser restabelecida dentro de três horas, esperamos que até às 20h00 já consigamos ter a estrada reaberta", disse.

Um acidente com um camião, cerca das 14h00, no sentido Freixo/Arrábida está a condicionar a circulação, na saída para a Avenida da Boavista, dado estarem duas das três vias cortadas, acrescentou.

A mesma fonte confirmou "estarem em curso o serviço de limpeza das duas vias onde está espalhado o vidro largado pelo camião".

O serviço está a cargo da IP, sublinhou.

Em comunicado, a Câmara do Porto revelara não haver feridos.

Em sete de julho, a VCI esteve cortada cerca de seis horas devido ao despiste de um camião que largou vidro na via.