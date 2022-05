Renato Gonçalves, em prisão preventiva pela morte de Igor Silva, tem agora um apoio de peso. O pai, Marco ‘Orelhas’, atualizou a sua página de Instagram para colocar uma fotografia com o filho, dando conta de que é o seu “mais-que-tudo”.



Renato continua preso, agora no estabelecimento prisional anexo à Polícia Judiciária do Porto, e deverá entrar nos próximos dias com um pedido para que a sua medida de coação seja alterada para prisão domiciliária.









Ver comentários