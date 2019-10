Rendas travam colocação de professores e já há escolas com falta de profissionais

Diretores e sindicatos de professores denunciam uma crescente falta de docentes para fazer face às necessidades das escolas. O problema incide na Grande Lisboa, Setúbal e no Algarve, também por causa do aumento do preço da habitação, e afeta mais as áreas de Geografia, Informática, Línguas e História.

"Estamos com o mesmo problema do ano passado, ainda nos faltam professores de Francês, Geografia e Filosofia. Em ...

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 02.10.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

br />