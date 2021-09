João Rendeiro terá escapado da Justiça para Singapura. O país do extremo Oriente não terá acordo de extradição com Portugal. Rendeiro terá saído de Londres, no Reino Unido, em direção ao Brasil e daí terá seguido para Singapura. Esta quarta-feira, uma juíza do Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa assinou um mandado de captura internacional do banqueiro.