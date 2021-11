Rendeiro só volta a Portugal “ilibado” ou indultado por Marcelo. Presidente já disse não

O ex-banqueiro João Rendeiro, em fuga à justiça desde setembro, recusa revelar onde se encontra foragido e avisa que só voltará a Portugal "se for ilibado ou com um indulto" de Marcelo Rebelo de Sousa.Numa entrevista ao CNN Portugal, feita em colaboração com o Tal & Qual, o antigo presidente do BPP diz-se "injustiçado" e traça um paralelismo entre a sua situação e a de Ricardo Salgado que acusa de "protegido pelo sistema"."Como nunca paguei nada a ninguém e não tenho segredos de Estado, sou um poderoso fraco", disse Rendeiro em declarações ao franchisado nacional da norte-americana CNN.Condenado pela justiça, João Rendeiro deixou Portugal e é agora alvo de dois mandados de captura internacional, um emitido pela Europol e outro da Interpol.Ouvido pelo CNN na festa de lançamento do canal, a decorrer em Lisboa, Marcelo referiu questões processuais para recusar o indulto referido por Rendeiro.