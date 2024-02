Circulação na Avenida da Índia em Lisboa vai continuar condicionada amanhã

A circulação na Avenida da Índia, por baixo da Ponte 25 de Abril, em Lisboa, vai continuar condicionada na quinta-feira, devido aos trabalhos de reparação de uma rotura, informou esta quarta-feira a Empresa Portuguesa de Águas Livres (EPAL).

Em comunicado, a empresa do grupo Águas de Portugal informou que "os trabalhos de reparação de uma rotura que afetou a Av. da Índia (debaixo da Ponte 25 de abril) ainda decorrem".

"Devido à necessidade de assegurar a aplicação do betuminoso com as condições adequadas de segurança e qualidade, o trânsito continuará condicionado, durante o dia de amanhã [quinta-feira]", adiantou a empresa.

Assim, mantém-se "disponível apenas uma via para circulação em cada sentido (Lisboa-Cascais e Cascais-Lisboa), pelo que se sugere a escolha de outras vias alternativas de circulação até à conclusão dos trabalhos", é referido na nota.

A EPAL apelou "à compreensão de todos os automobilistas" e reiterou "o seu compromisso na rápida conclusão dos trabalhos".

A empresa assegurou que, apesar da rotura, se encontra garantido o abastecimento de água na zona.