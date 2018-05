Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Repatriado dos EUA preso por fogo em quarto nos Açores

Quando soube que o senhorio o queria despejar, o detido incendiou os lençóis com um isqueiro.

08:17

Um homem de 51 anos, repatriado dos Estados Unidos para os Açores em 2013 após cumprir cadeia por agressões, foi preso pela PJ por ter incendiado um quarto.



O crime ocorreu na quinta-feira da semana passada, em Ponta Delgada. Quando soube que o senhorio o queria despejar, o detido incendiou os lençóis com um isqueiro.



As chamas alastraram e só a intervenção dos bombeiros evitou uma tragédia. Está sujeito a apresentações à PSP, impedido de contactar o senhorio e regressar ao quarto. Está ainda obrigado a uma cura do alcoolismo.