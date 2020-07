Repetido julgamento de cabeça decapitada em Matosinhos

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18.07.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O Tribunal da Relação do Porto ordenou a repetição integral do julgamento do homicídio de Natchaya Saranyphat, de 40 anos, - cuja cabeça decapitada foi encontrada numa praia de Leça da Palmeira, em Matosinhos, a 7 de março do ano passado. De acordo com a desembargadora Elsa Paixão, que redigiu o acórdão, a decisão de primeira instância "padece dos vícios de insuficiência para a matéria de ...