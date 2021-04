Repórter de imagem da TVI agredido por empresário com ligações ao FC Porto

Um repórter de imagem da TVI foi agredido nas imediações do Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, após o Moreirense-FC Porto (1-1), por Pedro Pinho, agente que esteve ligado a vários negócios com os dragões nos últimos anos.Tudo aconteceu perto do parque de estacionamento do recinto, quando o repórter filmava Pinto da Costa, que abordou o jornalista e presenciou depois a agressão. O material também ficou danificado.adianta que o agressor já foi identificado pela GNR e que deverá será alvo de uma queixa do jornalista.Esta terça-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) já se pronunciou sobre o caso,