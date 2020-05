Reposta circulação na linha do Douro após atropelamento mortal em Mesão Frio

A circulação na linha ferroviária do Douro foi retomada hoje pelas 21h23, após um atropelamento ferroviário que causou a morte de um homem no concelho de Mesão Frio, informou fonte da Proteção Civil de Vila Real.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Vila Real, a circulação na linha do Douro na localidade de Barqueiros, concelho de Mesão Frio, no distrito de Vila Real, foi reposta pelas 21h23 após ter sido interrompida por volta das 19h24, devido a um atropelamento ferroviário que provocou uma vítima mortal.

O óbito do homem, com cerca de 55 anos, foi declarado no local pelo médico da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER), acrescentou a mesma fonte, segundo a qual as causas do acidente ainda não foram apuradas.

No local, além da equipa da VMER, estiveram elementos dos Bombeiros de Mesão Frio, bem como da GNR, num total de 14 operacionais e seis viaturas, disse a mesma fonte.