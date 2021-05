Requisição Civil do Zmar perto do fim

A requisição civil aplicada ao empreendimento turístico, Zmar, no concelho de Odemira, para alojamento de trabalhadores migrantes sem condições de alojamento pode vir a terminar. A decisão deverá ser tomada na sequência de contactos entre o Governo e moradores, segundo apurou o Correio da Manhã.

Em cima da mesa está o fim da requisição civil com a contrapartida de o governo poder alugar cerca de 30 habitações do empreendimento turístico a um valor de cem euros por dia. As casas serão destinadas a migrantes que correm um potencial risco de contágio por Covid-19.

A decisão do Governo está também dependente dos moradores desistirem do processo. Recorde-se que a A 7 de maio, o Supremo Tribunal Administrativo aceitou a providência cautelar dos proprietários do Zmar contra a requisição civil.