Resgatada após cair em poço em freguesia de Aveiro

Incidente aconteceu em na Póvoa do Forno, em Oliveira do Bairro.

08:33

Uma mulher, de 73 anos, foi resgatada pelos bombeiros de Oliveira do Bairro após cair a um poço, com cerca de seis metros, este domingo de manhã, na Póvoa do Forno.



O alerta foi dado pelas 09h15.



A água existente no poço amorteceu a queda. A mulher esteve sempre consciente e sem ferimentos.



Foi transportada pelos bombeiros para o hospital de Aveiro com sinais de hipotermia.