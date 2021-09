Resgatadas 11 pessoas após embarcação virar junto ao farol de Alfanzina em Lagoa

A Polícia Marítima resgatou esta terça-feira 11 pessoas, das quais duas crianças, que terão sido projetadas de uma embarcação marítimo-turística onde seguiam, numa gruta junto ao farol de Alfanzina, em Lagoa, no distrito de Faro.

Em comunicado divulgado esta terça-feira pela Autoridade Marítima Nacional (AMN), é referido que "uma embarcação com 10 pessoas a bordo se tinha virado", tendo, pelas 14h12, sido ativado de imediato para o local um barco da Estação Salvas-vidas de Ferragudo e outro do Comando-local da Polícia Marítima de Portimão.

"Os elementos da Estação Salva-vidas localizaram as 11 pessoas já em terra, tendo procedido ao seu resgate e transporte para o cais de Ferragudo, onde aguardavam elementos dos Bombeiros Voluntários de Lagoa e elementos do Projeto "SeaWatch" que prestaram assistência às vítimas", lê-se no comunicado.

De acordo com a AMN, uma das pessoas sofreu ferimentos ligeiros num dos membros inferiores, tendo sido encaminhada para uma unidade hospitalar.

Por questões de segurança para a navegação, a embarcação marítimo-turística foi rebocada até à marina de Portimão.