Um homem, de 29 anos, foi resgatado, ao final da tarde, desta segunda-feira, pela Polícia Marítima de Aveiro, de uma das ilhas desertas da Ria.O alerta foi dado, cerca das 17h30, para uma vítima, já com alguma dificuldade física, que se encontrava numa ilha isolada entre o canal do Espinheiro e a Torreira, no concelho da Murtosa.O homem não soube explicar, às autoridades, as razões e as circunstâncias que o levaram aquele local. A ilha é de difícil acesso e só se processa de barco.