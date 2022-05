Um praticante de parapente foi resgatado, esta tarde de domingo, depois de ter caído no mar numa zona entre Paramos, em Espinho e Esmoriz, em Ovar.O alerta foi dado, cerca das 15h00, para a queda do aparelho na sequência de uma avaria mecânica.Os bombeiros do concelho de Espinho e de Esmoriz foram acionados.O piloto não sofreu ferimentos.