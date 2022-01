Resgatados 17 mergulhadores após naufrágio ao largo do Cabo Espichel

Um grupo de 17 mergulhadores foi este sábado de manhã resgatado após a embarcação marítimo-turística onde seguia ter naufragado ao largo do Cabo Espichel, em Sesimbra.O alerta foi recebido às 11h15 e foi de imediato ativada para o local uma embarcação da Estação Salva-vidas de Sesimbra.Os 17 mergulhadores acabaram por ser resgatados por uma embarcação marítimo-turística que se encontrava nas proximidades.As vítimas foram todas transportadas para o porto de Sesimbra e nenhuma necessitou receber assistência médica.A embarcação acabou por afundar, estando ainda por apurar as causas do incidente.