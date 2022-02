Resgate de cão mobiliza PSP na Amadora

Uma equipa do IRA - Intervenção e Resgate Animal - teve de pedir o auxílio da PSP para resgatar um cão, na Buraca, Amadora. O animal terá sido furtado em Faro.





Segundo o IRA, o cão era mantido acorrentado a uma casota, em más condições de higiene. Pelas 23h00 de domingo, e por temerem reações agressivas de moradores, os elementos pediram o apoio da PSP. Uma patrulha foi ao local, mas não registou incidentes. Foi possível contactar o dono do animal, através do chip de identificação, que é residente em Faro. O animal ficou temporariamente à guarda do IRA.