O aumento de resgates de Planos Poupança Reforma (PPR) efetuados no primeiro semestre de 2023, face ao período homólogo, fixou-se em 61,4%, segundo dados avançados aopela Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões.Os resgates atingiram em junho 611, 1 milhões de euros, mais 232 milhões de euros do que em junho do ano passado.