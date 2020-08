Residentes de Castro Marim com acesso limitado a água

Durante esta segunda-feira, dia 24, os serviços da Câmara Municipal de Castro Marim vão fazer uma intervenção na rede de abastecimento de água dentro daquela localidade.

Entre as 09h00 e as 12h00, os residentes e comerciantes da rua de São Sebastião vão ficar com acesso limitado à água canalizada: tanto pode mesmo haver corte temporário ou simplesmente poderá haver uma redução da pressão.

"Por motivos de força maior poderá ser necessário prolongar a intervenção, o que lamentamos antecipadamente", revelou, oficialmente, a autarquia em comunicado.